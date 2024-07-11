«Швеция идет на хитрость»: политолог объяснил, почему Стокгольм отказался отправлять истребители Gripen на Украину

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил , что страна не отправит Киеву новейшие истребители JAS 39 Gripen, пока действуют программы поставок F-16. Политолог Алексей Мартынов в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» объяснил, что Стокгольм хочет дистанцироваться от «воронки войны».

Одновременно с решением по истребителям было объявлено, что Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками. В современных условиях нельзя сказать однозначно, какой из видов вооружения будет смертоноснее.

«Истребители стоят очень дорого. Передача такого вооружения — жест, который несет в себе много символизма. Однако за те же деньги можно создать тысячи дешевых дронов-камикадзе, которые сейчас применяются очень активно», — пояснил Мартынов.

Политолог добавил, что Швеция осторожничает в вопросах поддержки ВСУ. Стокгольм старается не перечить генеральной линии НАТО, но и не вкладываться в Украину по полной.

«Все европейские страны понимают, что сейчас прямо рядом с ними разворачивается серьезный конфликт. Никто не хочет, чтобы их сильно засасывало в эту воронку войны. Поэтому Швеция идет на хитрость, отдавая деньги и дроны, а не истребители», — заключил Мартынов.

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