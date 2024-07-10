Военный эксперт: 40 млрд евро от НАТО помогут не Украине, а членам альянса

Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что НАТО выделит в 2025 году для Украины 40 млрд евро в качестве финансовой поддержки . Военный обозреватель Виктор Литовкин отметил в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», что большие суммы денег не всегда приводят к изменениям на линии боевого соприкосновения.

Эксперт напомнил, что уже в этом году США отправили Украине 60 млрд долларов. Успехов на поле боя после этих денежных вливаний не последовало.

«Если смотреть на ситуацию объективно, то за этот год российские вооруженные силы значительно продвинулись относительно предыдущих позиций. Поэтому количество выделенных денег Украине на поле боя не влияет напрямую. Значит и 40 млрд евро учитывать не стоит», — заключил Литовкин.

Он добавил, что 90% выделенных НАТО денег так или иначе пойдут на развитие военно-промышленного комплекса тех стран, что занимались распределением этих средств.

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