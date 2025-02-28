Швеция начала готовиться к военной конфронтации с Россией после СВО

Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон заявил о необходимости готовности Швеции к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico.

Нильссон выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на наблюдаемое сейчас уменьшение российской военной активности в Балтийском регионе, положение дел может претерпеть изменения после окончания спецоперации.

Кроме того, глава военной разведки Швеции высказал критику в адрес президента США Дональда Трампа, отметив, что тот, по его мнению, регулярно демонстрирует доверие к российскому лидеру Владимиру Путину.

Нильссон обратился к европейским странам, особенно к тем, кто соседствует с Россией, с призывом проявлять осмотрительность в отношении подобной позиции.

Ранее сообщалось, что Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО по просьбе России.