По мнению Юсси Лассилы, научного сотрудника Финского института международных отношений, президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность исключения Швеции и Финляндии из состава НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Об этом сообщает финское информационное агентство STT.

После начала специальной военной операции на Украине Хельсинки и Стокгольм выразили желание присоединиться к Североатлантическому блоку. Финляндия стала полноправным членом альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция немногим позже — 7 марта 2024 года.

«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — считает исследователь.

Лассила выразил мнение, что Хельсинки должен быть готов к такому развитию событий и при этом сохранять спокойствие.

Ранее в западной прессе было опубликовано мнение, что РФ уже одержала победу над НАТО и Украиной. Несмотря на ведущиеся боевые действия, конфликт фактически завершен. Это подтверждает то, что США захотели заключить мирный договор. Белый дом прекращает свои поставки Киеву, а ЕС не сможет долго поддерживать украинский режим.