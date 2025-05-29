Швеция начала готовиться к возможной переброске войск в Прибалтику

Власти Швеции занимаются усовершенствованием и расширением транспортной сети с целью облегчения возможной переброски войск в страны Балтии и Финляндию. Об этом сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

Ратификация соглашения об обороне с США (DCA), которое предоставляет американским военным доступ к 17 шведским военным объектам, является еще одним шагом к милитаризации Швеции, отметил посол. Беляев подчеркнул, что такие соглашения, как правило, являются стандартными и заключаются в связи с присоединением новых стран к НАТО.

По словам Беляева, это позволяет Вашингтону размещать американские войска и вооружение на территории страны, подписавшей DCA, не только в рамках обязательств перед НАТО, но и по собственному усмотрению.

Глава российской дипмиссии пояснил, что это дает возможность Вооруженным силам США использовать существующую шведскую инфраструктуру в стратегических целях, а также создавать новую. Посол уточнил, что речь идет, в частности, о строительстве специальных ангаров для хранения американской военной техники и боеприпасов.

Беляев добавил, что в рамках сотрудничества между Вооруженными силами Швеции и Национальной гвардией США уже проводились масштабные учения в Нью-Йорке и совместные маневры на севере Швеции.

Окончательные параметры присутствия американских войск в Швеции пока не определены. Дипломат предположил, что с приходом к власти нового президента США планы предыдущей администрации, от имени которой было заключено оборонное соглашение, могут быть пересмотрены.

Россия в последние годы отмечает увеличение активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием.

Ранее сообщалось, что Швеция поставила Украине вооружения на $8,2 млрд.