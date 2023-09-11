Швеция оказалась в худшей ситуации из-за поддержки Украины

Швеция оказалась в самой худшей ситуации из-за своего решения поддержать Киев. Соответствующее заявление сделал политический обозреватель Магнус Стенлунд во время беседы с swebbTV .

Он подчеркнул, что в отличие от остальных союзников Украины, Швеция передает украинским ВС новейшее оружие из собственного арсенала. В качестве примера, он назвал самолеты Gripen, которые являются лучшей авиационной техникой в распоряжении Швеции. В то же время, остальные государства отдают Украине устаревшее вооружение со складов, подчеркивает Стенлунд.

При этом, шведские власти не дают возможности шведам решить судьбу Родины и вопрос ее членства в НАТО, указал журналист. Более того, они вообще не придерживаются никакой стратегии в этом вопросе. Несмотря на это, страна ведет себя так, как будто уже состоит в альянсе, заключил он.