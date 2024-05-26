Швеция разрешила Украине бить по России поставленным ею оружием

Шведская газета Hallandsposten процитировала письменный ответ министра обороны Швеции Пола Юнсона, который ответил на вопрос журналистов о правомерности применения Киевом шведского оружия на территории России, которая считается международно признанной.

Юнсон, комментируя нанесения ударов по территории России западным оружием, сослался на международное право, подчеркнув, что Украина "имеет право защищаться посредством боевых действий, направленных на территорию противника".

«Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту», — говорится в приведенном газетой заявлении Юнсона.

При этом он отдельно отметил, что проводимые Украиной боевые действия на территории России "должны соответствовать законам войны".

К слову, таким образом, Швеция стала первой страной, разрешившей Укркине официально исплользовать поставляемое свое вооружение при нанесении ударов по целям на терртиории России.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.