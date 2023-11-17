Швеция подготовит план для Турции по борьбе с террором

Швеция подготовит Турции план по противодействую терроризму в рамках процесса по вхождению в блок НАТО, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

В четверг, 16 ноября, Комитет по иностранным делам Великого национального собрания (парламента) Турции перенес обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Акчапар, выступая на заседании, отмечает издание, заявил, что присоединения Швеции к НАТО позволит сделать евроатлантический регион более безопасным. Кроме того, такие шаги будут способствовать развитию дипломатических отношений между Анкарой и Стокгольмом.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Против ее интеграции в блок выступила Турция, поскольку руководство страны обвинило Стокгольмом в укрытии курдских террористов.

В апреле 2023 года в НАТО официально была принята Финляндия. Сейчас в блок входит 31 государство. В феврале 2022 года заявку на вступление в НАТО подала Украина.

В Стокгольме ранее проходили акции протеста со сжиганием Корана, в том числе у посольства Турции. Анкара ни раз выступала против проведения таких акций и осуждала действия шведских властей, которые никак не реагировали на инциденты.