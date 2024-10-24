Швеция решила приостановить действие договора о двойном налогообложении с РФ

Власти Швеции планируют временно приостановить действие соглашения с Россией о предотвращении двойного налогообложения в феврале 2025 года, как сообщило правительство страны в четверг.

Это решение связано с введенными западными странами санкциями. В ответ на это, в августе 2023 года, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении некоторых положений налоговых договоров с 38 недружественными государствами, среди которых оказалась и Швеция.

Сегодня правительство Швеции одобрило законопроект, подразумевающий приостановление действия соглашения о налогообложении с Россией, что означает его временное прекращение до дальнейших указаний.

Как уточняется в сообщении, это решение не означает окончательную отмену соглашения; его действие может быть возобновлено в будущем.

Ранее в марте 2023-го года сообщалось, что в РФ захотели приостановить договоры о двойном налогообложении в отношении недружественных стран.