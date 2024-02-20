Швеция собралась передать Украине катера и боеприпасы на семьсот миллионов долларов

Пятнадцатый пакет военной помощи, который Стокгольм собрался передать украинцам, будет крупнейшим по сумме и по объему. Его стоимость превысит 7 миллиардов шведских крон. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон, его слова привели РИА Новости .

Данный пакет уже станет пятнадцатым по счету из числа всех, которые Швеция направляла в Киев. В его состав будут входить десантные и штурмовые катера, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, артиллерийские снаряды и многое другое.

«Мы направим Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон», - сообщил Юнсон.

Эта сумма эквивалентна 680 миллионам долларам. Часть из выделенных средств будет потрачена на обучение украинских солдат, а также на приобретение бронетехники.

Ранее украинские власти поделились информацией, сколько они получили от Стокгольма на проект по достижению энергоэффективности. Швеция выделила Киеву для этих целей грант размером в 26,4 миллиона долларов.