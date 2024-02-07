Украина рассказала, сколько денег получила от Швеции на восстановление инфраструктуры

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры рассказало, сколько денег Украина получила от Швеции на проекты в области энергоэффективности. Подробности сообщает РИА Новости .

Исходя из публикации украинского министерства в социальной сети Швеция выделила Киеву грант в 26,4 миллиона евро. Эти деньги должны пойти на финансирование проектов энергоэффективности на Украине. Ведомство также сообщило, что организация E5P уже проспонсировала десять крупных проектов, направленных на восстановление инфраструктуры на Украине. Проекты были нацелены на работы на отопительной системе, а также проведение мероприятий по энергоэффективности, каких именно, министерство не уточнило.

Украина продолжает терять финансовую поддержку Запада. В США республиканцы снова не дали хода законопроекту о финансовой поддержке Украины. При этом американские власти продолжают настаивать на пользе помощи Киеву для страны.