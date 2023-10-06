Швеция выделит Украине вооружения еще на двести миллионов долларов

Шведские власти уже определились с поставками на 170 миллионов, и еще 30 миллионов они хотят выделить дополнительно.

В новый пакет помощи войдет длинный список самой различной номенклатуры: боеприпасы для артиллерии, снаряжение для пехоты, средства связи и так далее. Он включит в себя предметы на общую сумму в 170 миллионов долларов, поскольку такие поправки к бюджету страны уже приняты сегодня правительством. Помимо этого власти хотят приинять меры для дополнения этого пакета, чтобы добавить к нему еще денег.

«Общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 2,2 млрд крон ($200 млн)», - заявила правительственная канцелярия в своем релизе.

Об этом сообщило ТАСС. По имеющимся данным, Швеция на сегодняшний момент уже направила на Украину различной помощи на сумму в 22 миллиарда крон, что является аналогом 2,15 миллиардов долларов. Три четверти этих средств ушло на военную поддержку Киева.