Си Цзиньпин надеется, что Киссинджер поможет нормализовать отношения с США
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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Китайский лидер надеется, что 100-летний политик поможет нормализации отношений между Пекином и Вашингтоном.
Си Цзиньпин отметил роль Киссинджера в установлении китайско-американских отношений полвека назад.
«Надеюсь, что вы и другие здравомыслящие люди в США продолжат играть конструктивную роль, чтобы способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в правильную колею», – сказал Си Цзиньпин.
Вашингтон использовал ветерана политической сцены Киссинджера как козырную карту для нормализации отношений с Пекином. В Китае бывшего госсекретаря помнят и ценят, к советам Киссинджера продолжают прислушиваться и в Белом доме.