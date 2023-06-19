Си Цзиньпин не примет госсекретаря США Блинкена

Находящийся с визитом в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен вряд ли встретится с председателем Китая Си Цзиньпином. По крайней мере, в сегодняшнем графике американского чиновника такая встреча не значится.

Ранее СМИ предполагали, что китайский лидер примет представителя США. Возможность встречи увязывалась с результатами переговоров Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом.

Встреча Блинкена и Цинь Гана продолжалась более пяти часов, но, как отмечается, не привела к существенному улучшению в отношениях КНР и США. По ее окончании Блинкен отделался мало что значащими фразами о «прогрессе по ряду направлений».

В Госдепе США отметили, что и не рассчитывали на то, что одна или две встречи могут кардинально изменить отношения между двумя странами.

В сообщениях МИД Китая не упоминается украинский кризис, но говорится о жесткой позиции Пекина в отношении Тайваня и недопустимости вмешательства США во внутренние дела Китая.