Си Цзиньпин прибыл на саммит АТЭС в США впервые за шесть лет

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в американский Сан-Франциско, где примет участие в саммите стран-членов АТЭС, передает агентство AFP.

Отмечается, что программа визита китайского лидера не ограничится исключительно пленарными заседаниями. Си уже в наступившую среду, 15 ноября, проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом.

«Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско во вторник, за день до своей долгожданной встречи с американским коллегой Джо Байденом», - приводится в сообщении.

К слову, данная поездка Си Цзиньпина за океан первая за последние шесть лет.

Напомним, саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), преимущественно, экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году страной-хозяйкой саммита является США, он проходит с 11 по 17 ноября в американском городе Сан-Франциско на побережье Тихого океана.