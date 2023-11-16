Си Цзиньпин пригрозил Байдену на встрече, к чему приведет конфликт между КНР и США

Лидер КНР Си Цзиньпин провел в Сан-Франциско переговоры с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи лидеры обсудили ряд серьезных вопросов, в том числе и серьезно пошатнувшееся за последнее время доверие между Пекином и Вашингтоном.

Пользуясь случаем, Си напомнил Байдену, что конфликт между Китаем и США, в том числе и военный, привел бы к «невыносимым последствиям» как для двух сверхдержав, так и для всего мира, передает NBC.

«Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха», — сказал китайский лидер.

В ответ Байден поспешил успокоить своего собеседника, подчеркнув, что соперничество между Китаем и США не приведет к конфликту. Свою нынешнюю встречу с Си Цзиньпином глава Белого дома назвал «честью и удовольствием».

«Даже соперничество нужно организовать ответственно. Тогда оно точно не приведет к негативным последствиям», - отметил американец.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите стран-членов АТЭС. Китайский лидер нанес официальный визит в США впервые за шесть последних лет.