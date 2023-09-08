Си Цзиньпин примет лидеров двух стран во время проведения G-20

Председатель КНР Си Цзиньпин проигнорирует саммит G20 в Индии, а в это время примет лидеров двух стран, пишет Bloomberg.

Президент Замбии Хакаинде Хичилема посетит Китай 10-16 сентября, а президент Венесуэлы Николас Мадуро прибудет в пятницу с семидневной поездкой.

Эти визиты показательны тем, как лидер Китая предпочитает выстраивать свою политику на международной арене, отмечает агентство.

Си Цзиньпин все чаще принимает глав государств у себя дома или же посещает те площадки, на которых влияние Китая велико, например, БРИКС.