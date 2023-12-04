Си Цзиньпин принял Лукашенко в Пекине
Фото: [пресс-служба президента Белоруссии]
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин принял белорусского лидера в правительственной резиденции Дяоюйтай.
Детали встречи не приводятся.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Лукашенко обсудит в Китае вопросы экономического и гуманитарного характера.
Лукашенко уже посещал Китай в начале этого года. В правительстве Белоруссии заявили, что эффект от достигнутых тогда договоренностей, составил более $3,5 млрд.