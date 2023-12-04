Си Цзиньпин принял Лукашенко в Пекине

Си Цзиньпин принял белорусского лидера в правительственной резиденции Дяоюйтай.

Детали встречи не приводятся.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Лукашенко обсудит в Китае вопросы экономического и гуманитарного характера.

Лукашенко уже посещал Китай в начале этого года. В правительстве Белоруссии заявили, что эффект от достигнутых тогда договоренностей, составил более $3,5 млрд.