Си Цзиньпин призвал укреплять взаимоотношения между РФ и Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что России и Китаю необходимо укреплять взаимоотношения и защищать интересы развивающихся стран. Об этом глава государства сообщил во время встречи с со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Слова Си Цзиньпина передают РИА Новости.

«Сторонам следует укреплять связи и сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как ШОС и БРИКС, задавать правильное направление реформе глобального управления, защищать общие интересы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», – сказал глава КНР.

10 июля Матвиенко посетила Пекин, где и провела встречу с Си Цзиньпином. Она передала приветствие и послание китайскому лидеру от президента России Владимира Путина.

Председатель КНР также в ходе встречи с Матвиенко подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина сохраняют стабильную и здоровую динамику развития. По его словам, это стало возможным благодаря усилиям двух стран.

В феврале 2023 года Китай опубликовал свой проект мирного урегулирования конфликта на Украине. Этот же план Путину представил Си Цзиньпин, который посетил Россию в марте.

В плане китайской стороны есть 12 пунктов. В него в том числе входят уважение суверенитета каждой страны, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, обеспечение безопасности атомных объектов.