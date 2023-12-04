Си Цзиньпин в качестве подарка вручил Лукашенко яблоки из провинции Хунань

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обменялись подарками во время встречи в Пекине, которая проходит с 3 по 4 декабря.

Видеозапись со встречи лидеров двух государств опубликовал канал «Пул первого», который близок к администрации белорусского президента. На нем видно, как корзина с яблоками из провинции Хунань лежит на столе с другими подарками.

Кроме того, Си Цзиньпин подарил младшему сыну Лукашенко красный спортивный костюм, на котором нанесена надпись «Китай» на английском языке. Как отмечает «Пул первого», китайского лидера заинтересовал белорусский шоколад.

Как ранее сообщило издание «БЕЛТА», Си Цзиньпин и Лукашенко в понедельник, 4 декабря, провели двустороннюю встречу, которая, по информации источника, продлилась дольше запланированного.

Президент Белоруссии, как пишет «БЕЛТА», подарил китайскому коллеге несколько художественных изделий, которые символизируют республику и дружбу между странами. Лукашенко вручил Си Цзиньпину панно «Беларусь моя», на котором отражена природа республики.