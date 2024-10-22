Си Цзиньпина в аэропорту Казани приветствовали с чак-чаком и соленым караваем

На саммите БРИКС, который стартовал в Казани, уже прибыли несколько зарубежных лидеров. По их прилету в аэропорту их встретили традиционными угощениями русской и татарской кухни, передает газета «Коммерсантъ».

Среди угощений был чак-чак. Его уже успели попробовать премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, который прибыл с супругой, президент ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не стал пробовать ни каравай, ни чак-чак; вместо этого он просто прикоснулся к ним в знак благодарности за радушный прием.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Ожидается, что на мероприятие прибудут делегации из 33 стран, включая 24 глав государств, а также генеральные и государственные секретари международных организаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о марафоне встреч Путина с утра до ночи на саммите БРИКС.

По его словам, график российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани будет максимально насыщенным, с учетом количества глав мировых держав, которые будут присутствовать на данном международном форуме.