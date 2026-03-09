«Сигнал из Киева». Названо имя нового вероятного президента Украины

В российских силовых ведомствах пришли к выводу, что депутат Верховной Рады Максим Бужанский может претендовать на пост президента Украины.

Аналитики структур, наблюдая за риторикой парламентария, сочли его недавние заявления о проблемах с мобилизацией элементом предвыборной кампании. Как передает ТАСС, внимание силовиков привлек тот факт, что Бужанский, известный своей лояльностью к офису Владимира Зеленского, «внезапно решил показать своим избирателям вовлеченность в проблему мобилизации». Речь идет о направленном им запросе в оборонное ведомство страны с требованием предоставить данные о количестве граждан, откликнувшихся на повестки.

В Москве подобные шаги расценили как косвенный сигнал неизбежности президентских выборов на Украине. Эксперты силового блока (агентство не уточняет, о каком именно ведомстве идет речь) полагают, что активизация отдельных депутатов по чувствительным для общества темам свидетельствует о старте неформальной гонки. Напомним, что ранее, в феврале, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал скорое внесение в парламент законодательной инициативы, регламентирующей проведение выборов.

