Сигналы для НАТО: чем Россия сейчас может помочь Сербии

Очередной виток эскалации в Косово привел к новым жертвам и вызвал резонанс в обществе, а президент Сербии Александр Вучич даже встретился с послом России Александром Боцан-Харченко, чтобы изложить ему свое видение происходящего.

О том, может ли Россия в данный момент чем-то помочь Сербии в косовском вопросе, нам рассказал Марат Хамидуллин, директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций.

«Ситуация в Косово вполне ожидаема, сейчас на всех территориях, на которых у России есть интересы, будет разжигаться обстановка и прощупываться болевые точки. Косово давно поддерживается США и сильными странами Запада, поэтому провокации со стороны Приштины будут усиливаться», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам политолога, помешать НАТО разжигать конфликты на территории Косова пока практически невозможно.

«Надо признать, рычагов давления у России на НАТО достаточно мало. Однако некоторые действия России помогут замедлить эскалацию в регионе. Помимо дипломатической поддержки, может быть осуществлена поддержка экономическая и это будет сигналом, что в случае войны Россия встанет на сторону Сербии. Под дипломатической поддержкой я имею в виду переговоры с Китаем, который может публично осудить конфликт, что также станет серьезным сигналом для Запада», — подчеркнул собеседник.

Еще одним эффективным сигналом, считает Хамидуллин, могут стать совместные учения с ВС Сербии или поставка туда различного вооружения. Но тут есть нюанс — сама Сербия вряд ли на это согласится, ее могут обвинить в поддержке РФ по вопросу украинского конфликта и наказать санкциями. Да и доставить ту же технику и солдат в страну из-за нынешних ограничений окажется проблематично.

Ранее косовский премьер призвал наладить отношения с Сербией до выборов в США.