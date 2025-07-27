Политика санкций, которую проводит Европейский союз в отношении России, не принесла никаких результатов. Об этом 27 июля в интервью изданию Les Echos сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он предложил как можно скорее отказаться от ограничительных мер в отношении России. По его мнению, энергетическая политика Европейского союза сделала сообщество менее конкурентоспособным и привела к увеличению стоимости товаров и услуг.

«Санкционная политика Евросоюза в отношении России нанесла гораздо больший ущерб европейской экономике, чем российской», – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии, Петер Сийярто, подчеркнул, что его страна рассматривает Россию как стабильного и проверенного партнёра и стремится к дальнейшему развитию энергетического взаимодействия.

Глава ведомства добавило, что в случае отказа в доступе к российским энергоносителям, вся энергетическая система Венгрии окажется под угрозой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал резонансное заявление о возможном выходе страны из состава Европейского союза.