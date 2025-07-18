Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал резонансное заявление о возможном выходе страны из состава Европейского союза. Об этом он сообщил в интервью изданию Ultrahang, сообщает « Газета.ru ».

По словам главы правительства, Венгрия может рассмотреть вопрос о выходе из ЕС, если ситуация достигнет критической точки и членство в объединении утратит смысл. При этом Орбан подчеркнул, что на данный момент такой необходимости не видит.

«Могу пообещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь», — заявил премьер-министр.

В своем выступлении Орбан также обратил внимание на глобальный раскол в мировом сообществе, который он охарактеризовал как «трансатлантический раскол». По его мнению, мир разделился на два лагеря: прогрессивно-либеральный, характерный для Европы, и консервативно-националистический, возглавляемый США.

Политик отметил растущее противостояние между двумя блоками, подчеркнув, что Европа выступает за военные действия, в то время как США поддерживают мирный путь решения конфликтов.

Ранее сообщалось, что у Дональда Трампа диагностировали хроническое заболевание.