Сийярто: НАТО впервые не назвало венгерское правительство диктаторским

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что накануне в НАТО впервые положительно отозвались о правительстве Венгрии, как о сильном, не назвав его «диктатурой». Соответствующее заявление министр сделал в беседе с журналистами, опубликованной в социальных сетях.

Он рассказал, что во время заседания глав внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО, Сийярто и его коллеге из Турции задавали вопросы о сроках ратификации шведского членства в альянсе, а от одного из представителей большой страны прозвучал призыв к ускорению данного процесса, так как и в Венгрии, и в Турции имеются «сильные правительства с комфортным большинством».

По словам Сийярто, он впервые услышал, чтобы в кругах альянса упоминалось о сильном правительстве в позитивном ключе. Он подчеркнул, что за 9 лет своей работы с НАТО, он уже привык к тому, что подобные правительства открыто сравнивают с диктатурой.

Он также подчеркнул, что со стороны не было понятно того факта, что Швеция еще не состоит в альянсе, так как глава шведского МИД присутствовал на данном мероприятии.