Сийярто обозвал Туска агентом Сороса из-за его угроз премьеру Орбану

Петер Сийярто, занимающий пост министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, высказался в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска в своём аккаунте в социальной сети, которая запрещена в Российской Федерации. Сийярто назвал Туска «агентом Сороса» после того, как тот выступил с угрозами в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Глава правительства Польши, Дональд Туск, предупредил Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, о возможных последствиях в случае, если тот заблокирует введение новых антироссийских санкций. Туск также обвинил Орбана в том, что он якобы действует в интересах России и «играет в команде Москвы».

Как подчеркнул Сийярто, единственная команда, за которую играет Орбан и возглавляемое им правительство страны, называется — Венгрия.

«Может, агенту Сороса, это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии. Поэтому мы представляем венгерские интересы: мы не готовы продолжать платить за чужие войны и не позволим никому ставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения. Потому что для нас Венгрия на первом месте», — написал Сийярто.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС не мечтать о марше по Красной площади.