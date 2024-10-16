Глава Ассоциации банков России: Ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 19%

Глава Ассоциации банков России (АБР) в интервью "Известиям" заявил , что ключевая ставка Банка России, вероятно, останется на отметке 19%. По словам Анатолия Козлачкова, инфляция, если не случится значительных внешних потрясений, постепенно замедлится и может достичь целевого уровня ЦБ в 4% к 2026 году.

«В то же время к концу года происходят энергичные бюджетные процессы, что давит на цены. Однако сейчас у нас нет оснований думать, что денежно-кредитную политику (ДКП) продолжат ужесточать, поэтому пока сдержанный прогноз — до конца 2024-го ставка, скорее всего, останется на уровне 19%», — отметил Козлачков.

Козлачков уточнил, что процесс кредитования в стране, скорее всего, будет продолжать замедляться умеренными темпами. На это влияют не только меры денежно-кредитной политики Центрального банка, но и инициативы, направленные на предотвращение чрезмерной закредитованности населения и защиту прав потребителей.

Отвечая на вопрос о возвращении инфляции к 4%, глава АБР выразил уверенность, что уже в 2024 году можно ожидать замедление инфляционных процессов. Он подчеркнул, что, если не будет серьезных внешних шоков, базовый сценарий Центрального банка предполагает постепенное снижение инфляции и возвращение к целевому уровню к 2026 году.

"Такой прогноз дает Центробанк, и мы с ним в целом согласны", - заявил глава АБР.

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