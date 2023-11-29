Сийярто считает, что принятие Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что принятие Украины в НАТО может привести к началу третьей мировой войны.

По его словам, Киев не может стать частью Североатлантического альянса, в том числе, по причине ущемления прав национальных меньшинств. Об этом глава венгерского МИДа сообщил журналистам после заседания Совета Украина-НАТО, которое проходило на министерском уровне. Его слова приводят РИА Новости.

«Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая – Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность», – отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что на данный момент такое воюющее государство как Украина не способствует обеспечению безопасности региона.

Сийярто, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ни раз акцентировали внимание других стран на систематическом ущемленим прав венгров на Украине. В частности, случаи притеснения венгерского народа фиксировались в Закарпатье.

В этом регионе проживают порядка 200 тысяч венгров. В некоторых населенных пунктах ранее висели вывески на венгерском языке, а на административных зданиях рядом с украинским флагом развевался венгерский.

Будапешт ни раз заявлял, что не поддержит вступление Киева в Европейский союз (ЕС), пока ситуация с венгерским народом в стране не будет стабилизирована.