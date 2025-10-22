В Будапеште назвали истерикой заявление Сикорского о возможном подрыве нефтепровода «Дружба»

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан резко осудил заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о нефтепроводе «Дружба». Он назвал слова польского министра, выразившего надежду на вывод трубопровода из строя силами Украины, военной истерией. Об этом политик написал на личной странице в одной из соцсетей.

Дипломатический скандал между двумя странами-членами ЕС и НАТО разгорелся после высказывания Сикорского. Польский министр в ответ на комментарий венгерского коллеги Петера Сийярто заявил, что надеется на возможность подрыва украинскими войсками российского нефтепровода «Дружба».

Советник Виктора Орбана отреагировал крайне жестко, охарактеризовав данное заявление как возмутительное и опасное. Он подчеркнул, что трубопровод критически важен для энергоснабжения Венгрии. Со стороны официального Будапешта прозвучало обвинение в адрес Сикорского в сознательной попытке разрушить многолетние польско-венгерские отношения.

Ранее Ниинисте рассказал о разговоре с Путиным перед вступлением в НАТО.