Силовики изъяли документы и компьютеры из бизнес-клуба в Москве

При проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве представители силовых структур изъяли документы и компьютеры, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что в бизнес-клубе Club 500 в столице проводятся обыски, стало известно 25 октября. Как ранее сообщило агентство ТАСС, в деловой клуб пришли сотрудники МВД. Работников не выпускали. В рамках какого дела проводится проверка, не уточняется.

По информации РИА Новости, накануне член благотворительного фонда «Красногорье» и экс-кандидат в мэра Красногорска Валерий Немировский обратился в полицию по факту мошенничества в Club 500.

«После заявления в компанию прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли для изучения необходимые документы, а также компьютеры», – сообщил собеседник агентства.

Как отметил адвокат делового клуба Евгений Грицков в беседе с РИА Новости, Немировский хотел стать членом сообщества, однако ему отказали. По его словам, никаких нарушений сотрудники силовых ведомств в клубе не нашли.

Сlub 500, согласно представленной на его сайте информации, является международным закрытым деловым клубом премиум-уровня, в который входят бизнесмены с уровнем дохода от 2,6 млрд рублей в год. Сообщество занимается организацией различных бизнес-мероприятий, а также путешествий. Членский взнос в клубе составляет 400 тысяч рублей. Каждый месяц его участники должны платить от 95 тысяч рублей.