Силовики Венгрии прибыли в Республику Сербскую без предупреждения

Издание The Guardian сообщило , что около 300 сотрудников элитного подразделения венгерской полиции вошли на территорию Республики Сербской без предварительного уведомления правительства в Сараево.

Факт присутствия венгерских силовиков был обнаружен в Баня-Луке, где они были замечены совместно с сербскими полицейскими, одетыми в балаклавы. Сообщается, что венгерские сотрудники пересекли границу в штатском и переоделись уже по прибытии.

Официально заявленная цель прибытия — инструктаж, однако информация о миссии стала достоянием общественности только благодаря местным СМИ. Несмотря на формальный суверенитет Боснии и Герцеговины, центральное правительство не было заранее проинформировано о прибытии иностранных силовиков.

Как отмечает The Guardian, данный визит произошел на фоне обострения политической обстановки: 26 февраля президент Республики Сербской Милорад Додик был осужден на год тюремного заключения и отстранен от государственных должностей на шесть лет за действия, направленные против Верховного представителя в Боснии, обладающего полномочиями изменять законы и смещать должностных лиц в рамках Дейтонских соглашений, завершивших войну 1992–1995 годов.

Додик, руководящий сербской автономией с 2006 года, отверг решение суда, назвав его абсурдным, и заявил о фактическом прекращении существования Боснии и Герцеговины.

В ответ в Республике Сербской были приняты местные законы, ограничивающие присутствие боснийских государственных служащих и сотрудников судебной системы на ее территории. Несмотря на отказ Додика подавать апелляцию, его адвокаты подали жалобу, рассмотрение которой ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия отвергли польскую декларацию о демократии.