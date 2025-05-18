Силуанов объяснил свой смех во время совещания Путина

Глава Минфина РФ Антон Силуанов посмеялся во время совещания Владимира Путина и отечественного бизнеса, сообщает в личном блоге журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Зарубин в телеграм-канале отметил, что Россия еще ни разу «не слышала столь продолжительного смеха министра финансов». Силуанова, по словам журналиста, спросили про налоговые послабления.

Силуанов ответил, в чем причина такой реакции. По его словам, ведомство сталкивается со множеством сложных вопросов, по этой причине «всегда приходится улыбаться». Глава Минфина подчеркнул, что также само совещание прошло позитивно, на хорошей ноте.

«В данной ситуации действительно вопросы, которые поднимаются, можно было решить. Есть позитивные эмоции у министра финансов», – добавил Силуанов.

Напомним, встреча Путина с членами общественной организации «Деловая Россия» состоялась 18 мая в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал, кто будет его преемником на посту президента России.