Путин в новом фильме про себя ответил на вопрос о своем преемнике

Владимир Путин отметил, что вопрос о том, кто займёт его место, постоянно занимает его мысли. Об этом президент рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который был показан на телеканале «Россия» 4 мая. Телеканал опубликовал выдержки из фильма в своем Телеграм-канале.

Президент подчеркнул, что выбор главы государства остаётся за гражданами России. Он также отметил, что в процессе выборов могут быть использованы различные методы, включая административные ресурсы и предвыборные технологии.

«Я всегда об этом думаю», — заявил он.

Глава государства полагает, что на роль лидера должен претендовать человек, пользующийся доверием граждан. Желательно, чтобы было несколько таких кандидатов, что позволит обеспечить реальный выбор.

У человека, не пользующегося доверием народа, вряд ли получится сделать что-то значительное, — подчеркнул Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность, прогресс и защищённость государства, является доверие граждан к правительству. По его мнению, для этого необходимо, чтобы власть действовала открыто и результативно, способствуя повышению уровня жизни населения.

«Если люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, в известной степени будет обеспечено, граждане всегда ждут улучшений и смотрят в будущее», — подытожил президент.

Ранее Путин заявил, что результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.