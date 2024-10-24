Силуанов: Россия заберет доходы от замороженных активов западных компаний

Недавнее решение стран Запада в качестве очередных рестрикционных мер использовать доходы от замороженных активов России для обеспечения украинского кредита в сумме $50 млрд ударит прежде всего по самим недружественным РФ государствам. На это на полях саммита БРИКС в Казани заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Москва зеркально ответит на все вышесказанное. Силуанов напомнил, что в России предостаточно компаний из западных стран, которые могут быть просто-напросто национализированы, а их уставные капиталы и прочее поступят в российскую казну.

«Активы компаний из недружественных государств, которые хранятся на счетах типа „С“, тоже приносят доходы, и они будут направлены на нужды российской экономики. Мы эти деньги храним так же абсолютно на наших счетах, и будем использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов», — пояснил министр, его цитирует ТАСС.

В продолжение темы Силуанов добавил, что соответствующие решения уже приняты на самом высоком уровне и будут при необходимости незамедлительно реализованы.

Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что у Зеленского на самом деле нет никакого плана переговоров с Россией.