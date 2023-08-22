Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают создание единой расчетной единицы

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС начали обсуждение создания единой расчетной единицы. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу CGTN .

По его словам, такие планы вызваны тем, что доверие к доллару и евро постепенно пропадает из-за заморозки активов и прекращения расчетов.

«Поэтому мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран-членов БРИКС», – сказал Силуанов.

Министр финансов РФ подчеркнул, что речь идет не о создании определенной валюты – такой, как, например, в Европейском союзе, а о создании расчетной единицы, альтернатива которой – доллар.

22 августа в ЮАР стартовал саммит БРИКС. От России в нем принимает участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками встречи по видеосвязи.

Сообщалось, что главными темами на саммите станут вопросы расширения БРИКС и переход на расчеты в национальной валюте.

В БРИКС входят пять государства – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Организация была основана в июне 2016 года во время Петербургского международного форума (ПМЭФ).

Одна из главных целей БРИКС – создание платформы для взаимовыгодного партнерства, обеспечение финансовой, социальной стабильности в каждом из государств, участвующих в организации.