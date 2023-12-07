Силы РЭБ перехватили в Воронежской области беспилотник

Губернатор Воронежский области Александр Гусев сообщил, что силы радиоэлектронный борьбы (РЭБ) перехватили в регионе вражеский беспилотник. Об этом он проинформировал в своих соцсетях.

«Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем», – написал Гусев.

5 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Пострадавших нет, однако, уточнил глава регионе, обломки повредили легковой автомобиль.

В октябре Министерство обороны РФ сообщило об отражении силами ПВО атаку украинских беспилотников.

После начала спецоперации на Украине территория России регулярно подвергается атакам БПЛА. В таких регионах как Брянская, Белгородская и Курская области, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные территории РФ регулярно обстреливаются со стороны ВСУ также с помощью артиллерии и минометов.