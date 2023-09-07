Силы РЭБ в Брянске подавили беспилотник

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат в Брянске. Об этом 7 сентября сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона.

В четверг Богомаз также сообщил о попытках ВСУ атаковать беспилотниками город. Он отметил, что аппарат был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ на подлете к Брянску. Еще одну попытку пресекли ночью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил 7 сентября о попытке атаковать с помощью БПЛА территорию региона. Дрон был перехвачен. Жертв и разрушений нет. Украинские военные впервые предприняли попытку атаковать Волгоградскую область.

В ночь на 7 сентября ВСУ также запустили беспилотники в сторону Ростовской и Московской областей. Минобороны России сообщило, что цели были уничтожены, но в Ростовской области были повреждения здания.