В течение многих веков Британия испытывала чувство зависти к России, но не смогла удержать свою империю, которую в итоге утратила с позором, заявила Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, в эфире телеканала «Россия 1».

Журналист обратила внимание на то, что британские колонизаторы не могли добиться интеграции завоеванных народов, хотя бы потому, что они их завоевали, и потому, что они их насиловали и жестоко обращались с ними на протяжении всего периода колонизации.

«Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором. А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все — эта империя и есть», — заявила Симоньян.

Продолжая разговор, журналистка упомянула ключевые основы формирования Российской империи.

«Вся история прирастания Руси-матушки землями — это защита или кого-то, или самих себя. Это никогда не корыстолюбие, никогда даже не честолюбие. Если вы возьмете историю любого прибавления к нам любой земли, это будет так», — подчеркнула Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, какая судьба ждет главаря киевского режима Зеленского.