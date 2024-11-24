Симоньян: конфликт на Украине завершится ракетным ультиматумом

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сделала на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» предположение, чем, по ее мнению, может завершиться украинский конфликт.

По мнению журналистки, сражаясь на поле под названием Украина, Россия и Запад могут разойтись так называемым ракетным ультиматумом. Так она, в том числе, охарактеризовала изменившуюся картину в зоне СВО после российского пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что показал западным кураторам Киева, что Москва не шутит.

«Ведь сколько мы об этом говорим и в твоей студии, и в других студиях. И просто люди подходят на улицах… и спрашивают: что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум», — заявила Симоньян.

Рассуждая о концовке конфликта, Симоньян обратила внимание на простых мирных жителей Украины, мнение которых в ходе спецоперации начало меняться в сторону скорейшего мира. Она отметила, что люди там прошли за неполные три года СВО путь от шапкозакидательских настроений от поставок США «Джавелинов», потом F-16, и вот теперь, в итоге, получили — «Орешник».

«Посмотрите, как меняется настроение у людей на самой Украине. Если поначалу, действительно, отбросим русские области Украины, на остальной Украине был такой запал, задор… мы победим, Запад нам поможет. То сейчас настроение уже в общей массе, даже на западе Украины, — скорее бы все это кончилось просто уже как угодно, давайте отдадим что угодно, пусть будет… как-нибудь. Просто чтобы это закончилось.», — заключила журналист.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

О скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.