На встрече с Дональдом Трампом Владимир Зеленский позволил себе нелестные высказывания о президенте РФ Владимире Путине, что оскорбило американского лидера, однако глава киевского режима этого не понял, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В общении с хозяином Белого дома Зеленский использовал слоганы из методичек демократической партии, такие как «Путин — убийца, Путин — террорист», что было невежливо ни по отношению к Путину, ни по отношению к Трампу, который до этого неоднократно в дружеском тоне высказывался о российском лидере, пояснила она.

В пятницу, 28 февраля, Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке недр Украины. Американский лидер потребовал, чтобы Зеленский согласился прекратить огонь и перестал критиковать Путина. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, соглашение не было подписано.

Ранее сообщалось о том, что Трамп намерен впервые в истории США ввести официальный язык.