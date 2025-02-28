Трамп намерен впервые в истории США ввести официальный язык

За английским языком может закрепиться статус официального языка, если Дональд Трамп подпишет соответствующий указ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники в Белом доме.

Собеседники WSJ заявили, что Трамп планирует сделать английский язык официальным, что произойдет впервые за историю Штатов. Подписанный указ обнулит федеральный мандат 42-го президента Билла Клинтона. Его документ предполагал, что организации, зависящие от федерального финансирования, обязаны оказывать языковую помощь людям без знания английского. По новой норме агентства также смогут предоставлять услуги на разных языках.

Решение в Белом доме объяснили тем, что Трамп хочет улучшить работу правительства и в целом, внести изменения на благо единства народа.

В настоящее время английский язык используется почти 80% американцев. Однако популярными остаются также испанский и китайский. Также в США есть десятки языков коренных американцев, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дал забавный ответ на вопрос о России.