Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телевизионного канала НТВ напомнила, чем в последний раз кончились попытки РФ прийти к соглашению с украинской стороной, и заявила о невозможности заключения каких-либо договоренностей между Москвой и Киевом.

Находясь в прямом эфире, Симоньян заявила, что договориться с Украиной в данный момент уже «нельзя и никогда было нельзя». Редактор заявила, что Минские соглашения были изначально сомнительны и не защищали РФ от нападок со стороны Украины. Она заявила, что эти соглашения являются «филькиной грамотой», и напомнила, что это позже было подтверждено и признано лично несколькими лидерами стран Запада.

Журналист убеждена, что таким образом Украина выигрывала себе время для того, чтобы выстроить укрепления, которые теперь приходится уничтожать военным из России. Она подчеркнула, что это стоило жизни большому количеству российских солдат, и больших денег федеральному бюджету.