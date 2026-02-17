Симоньян ответила хейтерам, которые сомневаются в ее болезни и смерти мужа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, переживающая тяжелый период в жизни, решила высказаться о том, что пишут в сети недоброжелатели.

Напомним, 26 сентября 2025 года ушел из жизни ее супруг, известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. А незадолго до этого Симоньян сообщила, что у нее диагностировали рак груди.

Несмотря на операцию и лечение, ей пришлось хоронить мужа. Но даже в такой ситуации находятся те, кто сомневается в подлинности трагедии.

В начале февраля Симоньян объявила об учреждении премии им. Тиграна Кеосаяна. Первым ее обладателем стала Людмила Платонова, спасшая детей в детском саду от неадеквата, ворвавшегося в учреждение с ножом в Оренбургской области.

Платонова получила 1 млн рублей саду и в ответном письме призналась, что не считает себя достойной такой награды.

«Людмила, Вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла. Про меня вон пишут, что и рака нет, и Тигран не умер. Поэтому просто не читайте всяких идиотов», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Сейчас главред RT проходит лучевую терапию после трех курсов химиотерапии. Из-за агрессивного развития болезни врачи вынуждены применять сразу несколько методов лечения.

Первые симптомы, кстати, она приняла за обычную межреберную невралгию. Диагноз — рак груди 1-2 стадии. Журналистка честно признается: в будущее старается не заглядывать, но надеется на лучшее.

