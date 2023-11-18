Симоньян призвала патриотов не вестись на провокации

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала российских патриотов не поддаваться провокациям, как это было накануне в Дагестане. Соответствующее заявление она сделала в эфире отечественного телевизионного канала НТВ .

Она подчеркнула, что патриотам стоит быть внимательными. Симоньян заявила, что тем, кто по настоящему любит свою страну, нужно быть осторожнее и не поддаваться на все многочисленные провокации.

Журналистка также добавила, что провокаторы из Дагестана просто попытались сыграть на чувствах патриотов, натравив одну этническую группу на вторую. По ее словам, подобным занимаются специально обученные люди, которые пытаются сделать так, чтобы жители России самостоятельно поспособствовали расколу на своей Родине.