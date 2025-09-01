Симоньян: Путина с Трампом объединяет гордость за мощь своих стран

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, отметила, что президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа объединяет патриотизм, приверженность традиционным ценностям и гордость за силу своих государств.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» журналист обсудила сходства между лидерами двух ведущих мировых держав.

Симоньян утверждает, что президент США проявляет мужество в сложных ситуациях. Она также отметила, что среди сторонников традиционных американских ценностей существует мнение о божественном благоволении к Трампу.

«Мне кажется, он очень похож на нашего президента. По типу своему, по типу нормальных человеческих ценностей», — сказала она.

Симоньян подчеркнула, что президенты США и России не согласны с мнением о том, что военные парады — это анахронизм.

«Им вот нравится, им нравится, когда у их страны много танков. Да, это, наверное, в чьих-то глазах старомодно. Но в глазах нормальных людей, патриотов своих стран — это клево и круто», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Трамп готов снять санкции с России в срочном порядке, но при одном условии.