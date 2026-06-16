Классный руководитель и первая учительница немецкого языка Владимира Путина Вера Гуревич дала эксклюзивное интервью RT и приоткрыла завесу над школьными годами главы государства. По ее словам, будущий президент никогда не стремился к формальным должностям, но при этом оставался непререкаемым авторитетом для сверстников. Педагог назвала его «закрытым лидером» — человеком, который не нуждался в публичном признании, но всегда вел за собой коллектив.

Вера Гуревич помнит Путина не как первого ученика или активиста, а как личность с внутренним стержнем, которую не надо было продвигать. Она подчеркивает: одноклассники сами признавали его авторитет. Никаких громких речей, никакой показной бравады. Просто человек, чье мнение было весомее любых официальных званий.

Педагог отмечает удивительную деталь: в школьные годы Путин никогда не выдвигал свою кандидатуру на голосование за посты вроде старосты или члена комитета. Он принципиально не участвовал в этой бюрократической игре.

Ранее Вера Гуревич уже делилась воспоминаниями о своем знаменитом ученике. Она всегда чувствовала: этого мальчика ждет нечто большее, чем обычная жизнь.

«Я всегда чувствовала, что Путина ожидает большое будущее», — признавалась педагог.

Это не было интуицией или слепой верой. Гуревич видела его способность анализировать, принимать решения и держать удар. В детстве будущий президент демонстрировал те качества, которые впоследствии позволили ему пройти путь от школьника до главы государства. Учительница, знавшая его с первых лет обучения, считает, что характер закаляется именно в юности — и у Путина он оказался стальным.

«Он лидер был, потому что его коллектив считал таким. Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял», — рассказала Гуревич.

Вера Гуревич подчеркивает, что такая черта — редкость для подростка. В школьные годы большинство детей жаждут внимания, хотят быть заметными. Путин же, по ее словам, был самодостаточен. Он знал, чего хочет, и шел к этому без лишнего шума. Возможно, именно эта черта и позволила ему в будущем стать фигурой, к мнению которой прислушиваются миллионы.