Главред телевизионного канала RT Маргарита Симоньян заявила, что России чужды имперские амбиции. Она также напомнила, что страна когда-то отказалась от Гавайев. Таким образом Симоньян прокомментировала речь президента РФ Владимира Путина на «Валдае» в эфире отечественного телеканала «Россия 1» .

Недавно российский президент выступил на площадке международного клуба «Валдай», и в своей речи назвал 6 принципов, к которым стремится его страна, и к соблюдению которых, она приглашает всех. Среди перечисленного Путиным, была открытость мира, представительность, безопасность и справедливость для всех. По словам Симоньян, слова Путина были отличным анализом мировой ситуации.

Комментируя заявления некоторых стран об имперских амбициях России, Симоньян указала на то, что эти государства плохо знают историю, так как РФ никогда не была подобной страной.

Симоньян заявила, что РФ так разрослась не благодаря амбициям, а благодаря территориям и образованиям, которые сами просились в состав тогдашней империи. Она напомнила, что в свое время, Российская Империя отказалась и от Гавайев, которые сама Симоньян назвала «лакомым кусочком».