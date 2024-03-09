Синхронист Зеленского не смог перевести вопрос на пресс-конференции с Эрдоганом

У синхрониста украинского президента Владимира Зеленского не вышло перевести вопрос турецкого журналиста главе государства, что вынудило его переспрашивать по-английски. Ситуация произошла накануне, на пресс-конференции Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На видеоролике можно увидеть, как журналист телевизионного канала задал вопрос украинскому лидеру, но не получил никакого ответа. Зеленский только сидел с недовольным выражением лица. Позже оказалось, что синхронист в наушнике президента пытался перевести вопрос журналиста, но смог издать лишь несколько бессвязных звуков и слов.

Сначала Зеленский сделал вид, что пишет что-то в заметки, параллельно намекая своей команде, что он не может понять переводчика. Тем временем синхронист продолжал брать паузы, иногда прерывая их странными звуками. Выражение лица украинского президента изменилось лишь когда он самостоятельно обратился к журналисту с просьбой задать вопрос на английском.

Получив отрицательный ответ от корреспондента, Зеленский предложил повторить вопрос, но с другим переводчиком.