Синьхуа: модуль китайского зонда приземлился на обратной стороне Луны

Сообщается, что модуль сел в указанном районе Южный полюс – Эйткен. Подчеркивается, что эта точка находится на обратной стороне земного Спутника.

Уточняется, что модуль прибыл туда ради добычи грунта. Журналисты подчеркивают, что данный полет станет первым для человечества, в рамках которого на землю будет доставлен грунт с той части Спутника. На землю планируется доставить порядку двух килограммов образцов, уточняют журналисты.

До этого замгендиректора российского Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщал, что в проекте КНР и РФ по созданию Международной научной станции на Луне примет участие свыше десятка других государств и организаций. Согласно данным Савельева, в этой программе уже участвует 12 стран, среди которых: ОАЭ, ЮАР, Пакистан, Белоруссия, Египет и Турция.